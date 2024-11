Schnee und glatte Straßen - aber kaum Unfälle in Bayern

Wetter in Unterfranken - In Franken sind die wenigen gefallenen Schneeflocken schon wieder weg. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Nacht hat es in Teilen Bayerns geschneit. Auf den Straßen gab es aber nur wenige Unfälle.

Die kräftigen Schneefälle lassen nach, die Wetterlage beruhigt sich langsam in Bayern. In der Nacht habe es beispielsweise in Oberfranken nur wenige wetterbedingte Unfälle gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Auch in Oberbayern gab es nach Angaben der beiden Polizeipräsidien Süd und Nord nur verhältnismäßig wenige Unfälle.

In Münchberg im Landkreis Hof rutschte ein Auto auf glatter Straße gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ebenfalls im Landkreis Hof geriet ein Autofahrer auf der Autobahn 9 bei Helmbrechts ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Der 18 Jahre alte Fahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei am frühen Morgen zu schnell unterwegs.

In Zeitlofs (Landkreis Bad Kissingen) kam eine Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab. Auf dem Auto seien noch Sommerreifen aufgezogen gewesen, teilte die Polizei mit. Die 26-Jährige sei dann beim Abbiegen mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen geraten und im Graben gelandet. Sie blieb unverletzt.

