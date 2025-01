Schnee und Glätte - Unfälle in Franken

Polizei - Die Polizei in Oberfranken warnt vor Schneefall und Glätte. (Symbolfoto) - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Wintereinbruch in Teilen Bayerns: Schneefall und Glätte sorgen dafür, dass Verkehrsteilnehmer vorsichtiger sein müssen. In Franken registrierte die Polizei erste Unfälle.

In Franken hat es während des Schneefalls erste witterungsbedingte Unfällen gegeben. Ein Polizeisprecher berichtete von einem Unfall mit Verletzten aufgrund der Witterungsverhältnisse im Fichtelgebirge bei Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) und von einem Unfall auf der Autobahn 70 zwischen Bamberg und Bayreuth. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Betroffen seien vor allem die Regionen Fichtelgebirge und Hof, sagte der Sprecher weiter: „Es ist ein klassischer Wintereinbruch.“

Auf X rief die oberfränkische Polizei zu erhöhter Vorsicht im Straßenverkehr auf. „Passt Eure Geschwindigkeit an! Haltet genügend Abstand! Ermöglicht dem Winterdienst die Durchfahrt“, hieß es.

Auch die Polizei in Mittelfranken meldete Unfälle und Stürze wegen Schneeglätte. Fußgänger und Autofahrer sollten „besonders vorsichtig“ sein, schrieb das Polizeipräsidium in Nürnberg auf X.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte Schneefall und Glätte vor allem im Nordosten, Osten und Süden des Freistaats. In den östlichen Mittelgebirgen Bayerns könnten lokal bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen, in den Alpen bis zu 30 Zentimeter, in den Allgäuer Alpen mancherorts sogar bis zu 35 Zentimeter.

In der Nacht zum Freitag sei weiterhin mit Glätte zu rechnen - durch überfrierende Nässe oder als Folge von Schneeschauern.

