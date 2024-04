Schnee, Hagel und Eis führen zu Chaos auf A3: Acht Verletzte

Bei plötzlichem Schnee- und Hagelfall sowie Blitzeis auf den Fahrbahnen ist es am Sonntag auf der A3 in Niederbayern zu mehreren Unfällen gekommen. Insgesamt seien dabei acht Menschen bei Passau und Windorf verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Es entstand den Angaben nach zudem ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Drei Fahrer kamen demnach mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser, als ein 69-Jähriger wegen des Schneematsches die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr den Angaben nach in das Heck des vorausfahrenden Autos eines 35-Jährigen. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf den Wagen eines 68-Jährigen geschoben.

Wenige Stunden später sei es ebenfalls zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos auf der schneeglatten Fahrbahn gekommen, hieß es von der Polizei. Die Fahrzeuge seien in einen Straßengraben geschleudert worden. Eine 62-jährige Frau kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik, vier weitere Menschen wurden leicht bis mittelschwer verletzt eingeliefert.

Der Mitteilung zufolge gab es am Sonntag noch sechs weitere witterungsbedingte Unfälle. Die insgesamt elf Beteiligten in elf Pkw blieben demnach unverletzt - teilweise konnten sie ihre Fahrten fortsetzen, teilweise mussten ihre Autos jedoch abgeschleppt werden. Die A3 war während des Verkehrschaos mehrmals gesperrt.

