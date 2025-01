Schnee, Glätte und Unfälle in Nordbayern

Schnee und Glätte - Unfälle in Bayern - Ein Auto landet bei schneeglatter Fahrbahn an einem Baum. - Foto: Klein/Vifogra/dpa

Wintereinbruch in Teilen Bayerns: Schneefall und Glätte sorgen dafür, dass Verkehrsteilnehmer vorsichtiger sein müssen. Vor allem in Franken registrierte die Polizei Unfälle.

In Franken hat es bei Schneefall mehrere Glätte-Unfälle gegeben. Ein Polizeisprecher berichtete von einem Unfall mit Verletzten aufgrund der Witterungsverhältnisse im Fichtelgebirge bei Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) und von einem Unfall auf der Autobahn 70 zwischen Bamberg und Bayreuth. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt ein Mensch Knochenbrüche. Im Süden Bayerns rollte der Verkehr hingegen zunächst problemlos.

Betroffen seien vor allem die Regionen Fichtelgebirge und Hof, sagte der Sprecher: „Es ist ein klassischer Wintereinbruch.“

Auch in der Oberpfalz gab es einige Unfälle. Unter anderem bei Velburg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz verlor laut Polizei ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen, es gab zwei Verletzte.

Polizei warnt vor gefährlichen Straßenverhältnissen

Auf der Plattform X rief die oberfränkische Polizei zu erhöhter Vorsicht im Straßenverkehr auf. „Passt Eure Geschwindigkeit an! Haltet genügend Abstand! Ermöglicht dem Winterdienst die Durchfahrt“, hieß es.

Auch die Polizei in Mittelfranken meldete Unfälle und Stürze wegen Schneeglätte. Fußgänger und Autofahrer sollten besonders vorsichtig sein, schrieb das Polizeipräsidium in Nürnberg auf X. Die dort zuständige Einsatzzentrale berichtete am späten Nachmittag von Unfällen, bei denen Autos in Gräben gerutscht waren. Bei den meisten Vorfällen blieb es vorerst bei geringen Schäden und überwiegend leichten Verletzungen.

Südbayern bleibt vorerst verschont

Keine besonderen wetterbedingten Unfälle meldete die Polizei im Süden des Freistaats. Es schneie bisher nicht, sagte ein Polizeisprecher in Rosenheim am Abend. Auch in Schwaben meldete die Polizei keine Glätte-Unfälle.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte Schneefall und Glätte vor allem im Nordosten, Osten und Süden des Freistaats. In der Nacht zum Freitag sei weiterhin mit Glätte zu rechnen - durch überfrierende Nässe oder als Folge von Schneeschauern.

Lawinengefahr in den Alpen steigt

In den östlichen Mittelgebirgen Bayerns könnten laut DWD lokal bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen, in den Alpen bis zu 30 Zentimeter, in den Allgäuer Alpen mancherorts sogar bis zu 35 Zentimeter.

Bedingt auch durch den Wind wird laut Lawinenwarndienst Bayern speziell in den Allgäuer Alpen am Freitag oberhalb der Baumgrenze erhebliche Lawinengefahr der Warnstufe drei auf der fünfstufigen Skala erwartet. In den Bergen in Oberbayern bleibt die Gefahr mäßig mit Warnstufe zwei.

Am Samstag wird vor allem an den Alpen sonniges Winterwetter erwartet - und mit Neuschnee nochmals gute Bedingungen für die Wintersportler an den letzten Tagen der Weihnachtsferien.

