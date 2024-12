Schnee bis ins Flachland möglich

Schneefall in Bayern - Rad- und Autofahrer sollten in Bayern am Wochenende mit Winterausrüstung unterwegs sein. (Archivbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Menschen in Bayern müssen am Wochenende mit wechselhaftem Wetter rechnen. Es soll stürmisch, nass und winterlich werden. An einem Tag soll es sogar bis ins Flachland schneien.

Zum Ende der Woche sollten sich die Menschen in Bayern auf ungemütliches Wetter einstellen. „Es wird sehr wechselhaft“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Zunächst sei am Freitag mit Regen zu rechnen. In den höheren Lagen werde es voraussichtlich schneien.

Die Schneefallgrenze liege am späten Vormittag bei über 1.000 Metern in den Alpen und bei über 800 Metern im Bayerischen Wald. „In Staulagen sind bis zu 25 Zentimeter Neuschnee möglich“, sagte der Meteorologe. Im Bayerischen Wald könne es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee und am östlichen Alpenrand bis zu 15 Zentimeter Neuschnee geben.

Zudem sorge ein Sturmtief im Norden von Deutschland auch in Bayern für stürmisches Wetter. Der Wechsel aus Regen, Sturm und Schnee werde sich laut dem Meteorologen auch über das Wochenende weiter hinziehen. Am Sonntag könne die Schneefallgrenze auf bis zu 600 Meter sinken, sodass die Menschen auch im Flachland mit Schneeflocken rechnen müssen.

© dpa-infocom, dpa:241206-930-309610/1