Schnee bis ins Flachland: DWD kündigt Wintereinbruch in Bayern an

Am Mittwoch soll es in Bayern bis ins höhere Flachland schneien, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. − Foto: Imago

Frostige Temperaturen, glatte Straßen und Schnee bis ins höhere Flachland: Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch einen Wintereinbruch in Bayern angekündigt.





Schon in den vergangenen Tagen gab es mit dem nasskaltem Wetter einen Vorgeschmack auf den Winter. Der soll nun am Mittwoch tatsächlich ein erstes Gastspiel geben. Schneefall bis ins höhere Flachland kündigt der DWD an. Wenn der auch laut den aktuellen Prognosen nur spärlich ausfallen soll.



Temperaturen gehen ins Minus

Die Temperaturen werden am Mittwoch bei 0 bis 6 Grad liegen, in der Nacht auf bis zu -2 Grad abfallen. Besonders in den Bergregionen ist mit glatten Straßen zu rechnen. Spätestens jetzt sollten Autofahrer daher Winterreifen aufziehen.







Winter gibt in Bayern wohl nur kurzes Gastspiel

Das trübe Novemberwetter soll sich auch am Donnerstag und Freitag fortsetzen, mit leichtem Regen oder Sprühregen. Schnee ist laut DWD nicht mehr zu erwarten. In den höheren Alpenlagen soll hingegen sogar die Sonne zu sehen sein. Die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 9 Grad, am Freitag auf 10. Nachts bleiben Minusgrade möglich.



Auch am Wochenende wird wieder wärmeres Herbstwetter mit zweistelligen Temperaturen erwartet.