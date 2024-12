Schnee an Weihnachten 2024? So schätzt der Wetterdienst die Lage ein

Es ist die Frage aller Fragen im Advent: Bekommen wir in Bayern heuer weiße Weihnachten? An diesem Wochenende, knapp eineinhalb Wochen vor Heilig Abend 2024, ist das noch schwer zu sagen. Denn, zwar soll „ein Vorstoß kalter Luft“ kommen. Ob der es aber vor oder nach Heilig Abend zu uns schafft, lässt sich in den Wettermodellen offenbar noch nicht eindeutig ablesen.









„Ob wir weiße Weihnachten bekommen, bleibt erstmal noch offen“, sagt Meteorologe Christian Ehmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern. „Frühestens Mitte der Woche werden wir da konkreter werden können.“





Schnee pünktlich an Weihnachten 2024?





Denn, wie Ehmann erklärt, wird es zwar in der Nacht auf Sonntag nochmal frostig, dann aber erstmal ein paar Tage eher mild - mit Temperaturen, die tagsüber sogar in den zweistelligen Bereich klettern können. Erst gegen Mitte dieser Woche zeigen einige Modelle einen Schwall kalter Luft, der über Bayern hinwegzieht. Ob der aber pünktlich zum Heiligen Abend auch Schnee bringen wird - und das nicht nur in höheren Lagen - „ist noch völlig offen“, sagt Ehmann.





Nur sechs Mal weiße Weihnachten flächendeckend seit 1900





Wie Wetterkontor schon im vergangenen Jahr auflistete, gab es in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland nur sechs Mal flächendeckend weiße Weihnachten: Zuletzt 2010 lag an Heiligabend nahezu überall in der Bundesrepublik Schnee. Außerdem flächendeckend weiß an Weihnachten war es demnach in den Jahren 1981, 1969, 1962 sowie 1917 und 1906. Von „flächendeckend“ spricht man in dem Zusammenhang, wenn an allen Tagen vom 24. bis 26. Dezember mindestens ein Zentimeter Schnee liegt.





Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten geht zurück





Rein statistisch geht die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten wegen zunehmend wärmerer Temperaturen zurück. So gibt es beispielsweise laut DWD in der bayerischen Landeshauptstadt München nur noch alle sieben Jahre weiße Weihnachten - früher kam das noch alle drei Jahre vor. Im südlichen Alpenvorland steigt die Wahrscheinlichkeit naturgemäß und bewegt sich laut DWD zwischen 20 und 50 Prozent. „Die höchste Schneesicherheit mit 90 bis 100 Prozent hat man an Weihnachten in den Gipfellagen des Bayerischen Walds und –wenig überraschend – der Alpen“, schreiben die Wetterexperten.