Schnee an Heiligabend ist rar: Leser zeigen Fotos ihrer letzten weißen Weihnacht

„Leise rieselt der Schnee“, „White Christmas“, „Walking in a Winter Wonderland“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“: Schnee ist vom perfekten Weihnachten nicht wegzudenken. Unsere Leserinnen und Leser haben uns ihre schönsten weihnachtlichen Winterfotos zugeschickt.









Weiße Weihnachten werden immer seltener. In den vergangenen Jahren hat es aber doch den einen oder anderen Schneefall während der Weihnachtszeit gegeben.



Lesen Sie dazu auch: Weihnachten im Winterwunderland: Wer darf sich in Bayern über weiße Weihnachten freuen?



Deshalb wollen wir einen Blick in die vergangenen Jahre wagen: Können Sie sich noch an ihre letzte weiße Weihnacht erinnern, haben wir deshalb Sie, liebe Leserinnen und Leser, gefragt. Auf unseren Aufruf hin wurden uns zahlreiche Fotos von traumhaften Winterlandschaften zugeschickt. Hier eine Auswahl.

− fra