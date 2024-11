Schnee am Buß- und Bettag im Bayerischen Wald und in den Alpen erwartet

Am Mittwoch, dem in Bayern schulfreien Buß- und Bettag, soll es im Freistaat vor allem in höheren Lagen wie dem Bayerischen Wald oder der Fränkischen Alb schneien. − Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Buß- und Bettag soll es in einigen Regionen Bayerns schneien. Schneeballschlachten und Rodeln dürften vielen Kindern am schulfreien Tag aber verwehrt bleiben.













Für eine Schneeballschlacht wird es in tieferen Lagen wohl nicht reichen: Am Mittwoch, dem in Bayern schulfreien Buß- und Bettag, soll es im Freistaat vor allem in höheren Lagen wie dem Bayerischen Wald oder der Fränkischen Alb schneien. Aber auch dort werden es wohl nicht mehr als fünf Zentimeter Neuschnee sein, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).





Oberhalb von 600 Metern könnte Schnee liegen bleiben





Mit einem Schneemann könnte es somit wohl vor allem in der Nähe der Alpen klappen. Oberhalb von 600 Metern werde der Schnee eventuell stellenweise liegen bleiben, sagte der DWD-Experte. In Hochlagen könnten es demnach bis zu 25 Zentimeter sein, dies sei aber die Ausnahme.









Außerdem soll es laut DWD im Laufe der Woche vielerorts glatt werden. Man könne am Mittwoch mit Höchstwerten von zwei Grad an den Alpen und fünf Grad im übrigen Bayern rechnen. Dazu kommt starker bis stürmischer Wind aus westlicher Richtung.

− dpa