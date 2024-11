Schmuckdiebe schlagen mit Gullydeckeln Schaufenster ein

Polizei - Die Täter verschafften sich Donnerstag gegen 00.22 Uhr Zutritt in das Geschäft. (Symbolbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kriminelle brechen in ein Juweliergeschäft in Landshut ein. Um an ihre Beute zu gelangen, gehen sie brachial vor.

Einbrecher haben mit Gullydeckeln ein Schaufenster eines Juweliergeschäfts in Landshut eingeschlagen und Schmuck gestohlen. Die Täter seien in der Nacht zum Donnerstag nach dem Einbruch mit mehreren Schmuckstücken im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags geflohen, teilte die Polizei mit. Mutmaßlich ein Teil der Beute sei später in einem nahe gelegenen Treppenhaus gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

