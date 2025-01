Schmorbrand in Westernstadt - Keine Verletzten

In einem Hotelgebäude in der niederbayerischen Westernstadt „Pullman City“ gibt es einen Schmorbrand - das Hotel war jedoch nicht in Betrieb.

Bei einem Schmorbrand in der Westernstadt „Pullman City“ in Eging am See (Landkreis Passau) ist niemand verletzt worden. Das Feuer an einem Schaltkasten in einem Hotelgebäude auf der sogenannten Mainstreet habe schnell gelöscht werden können, teilte die Polizei mit. Das Hotel sei nicht in Betrieb gewesen. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein, teilte die Polizei mit. Der Schaden liege im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Vor einem Jahr hatte es in „Pullman City“ einen Großbrand gegeben. Damals waren mehrere Gebäude beschädigt worden und ein Millionenschaden entstanden. Die Westernstadt „Pullman City“ wurde 1997 eröffnet.

