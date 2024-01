Schlittenhunde-Rennen wegen Glatteis abgesagt

Wegen Eis auf der Rennstrecke ist das traditionelle Schlittenhunde-Rennen in Bad Hindelang im Allgäu abgesagt worden. Das Rennen hätte am Samstag zum ersten Mal seit 2018 wieder mit vollem Programm stattfinden sollen, teilte die Gemeinde am Freitag mit. Jedoch habe der Regen die Strecke in den vergangenen Tagen in eine Eisbahn verwandelt, sagte der Rennsportleiter und Präsident des Weltverbandes der World Sleddog Association, Arno Steichler. Das Rennen wäre bei diesen Bedingungen „viel zu gefährlich für Mensch und Tier“.

Die Veranstalter hatten 45 Schlittenhundeführer mit etwa 400 Hunden und mehrere Tausend Zuschauer erwartet, sagte ein Sprecher der Gemeinde. Das Rennen fällt ersatzlos aus, unter anderem weil in den kommenden Wochen noch weitere Rennen für die Teilnehmer anstehen.

