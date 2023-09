Schlimme Erinnerungen in München: 16-Jähriger läuft mit Waffe durch OEZ

Ein Jugendlicher mit einer Softair-Waffe hat einen Großeinsatz im Olympia-Einkaufszentrum in München ausgelöst. −Foto: Sven Hoppe/dpa

Ein 16-Jähriger hat mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Waffe einen Polizeieinsatz im Münchner Olympia-Einkaufszentrum ausgelöst. Jenes Einkaufszentrum, an dem im Sommer 2016 acht Jugendliche und eine Mutter getötet worden sind.









Nach Angaben der Polizei vom Sonntag meldeten Zeugen am Samstag einen Mann in Tarnkleidung, der mit einem Holster und einer mutmaßlichen Schusswaffe in das Gebäude gegangen sei. Mehrere Streifen wurden zu dem Einkaufszentrum in Moosach geschickt, da es sich um eine „unklare Bedrohungssituation“ handelte.



Die Polizei konnte den 16-jährigen Münchner aufspüren. Die bei ihm gefundene Softair-Waffe sowie ein Messer wurden sichergestellt. Den Jugendlichen erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Softair-Waffen verschießen mit Druckluft kleine Kugeln und dürfen nicht offen herumgetragen werden.



Im Juli 2016 hatte ein 18-Jähriger neun Menschen am Olympia-Einkaufszentrum getötet. Danach nahm er sich selbst das Leben.

− dpa/jra