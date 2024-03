Schleuser-Stopp bleibt für Berchtesgadener Bauern ohne Folgen

„Freilich bin ich froh, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde“, sagt Landwirt Hans H. am Donnerstagnachmittag vor seinem Hof in Oberau bei Berchtesgaden. Gemeinsam mit Sohn Andreas und ihrem Nachbarn hatten sie am 27. Dezember einen 39-jährigen Schleuser festgehalten, bis die Polizei eintraf. Nachdem der Schleuser Verletzungen aufwies und angab, diese hätten die drei Berchtesgadener verursacht, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses hat die Staatsanwaltschaft Traunstein nun eingestellt. Bauer Hans H. regt trotzdem auf, dass es überhaupt soweit kam.