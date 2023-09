Blaulicht - Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. - Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

In einer Kneipe in Bamberg soll ein 41 Jahre alter Mann einem anderen Gast einen Maßkrug in das Gesicht geschlagen haben. Der ein Jahr jüngere Kontrahent erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Gegen den mutmaßlichen Angreifer werde nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Warum es zwischen den beiden Männern am Freitagabend zu einem Streit kam, war zunächst unklar.

