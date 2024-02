Ein Unbekannter hat in München einen Wohnungslosen mit einem Auto überfahren und ist daraufhin vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schlief der Obdachlose in der Nacht zum Donnerstag in seinem Schlafsack vor einer Tiefgaragenausfahrt, als ein Unbekannter mit dem Wagen herausfuhr und den 43-Jährigen überrollte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

