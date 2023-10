Schlafenden mit Flasche geschlagen: Haftbefehl

Handschellen - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Weil er einem schlafenden Mann in Oberfranken mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen haben soll, ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen einen 32-Jährigen erlassen worden. Der Verdächtige hatte dem späteren Opfer und dessen Partnerin am Montag in Coburg zunächst Unterschlupf in seiner Wohnung gewährt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Nachdem das Pärchen eingeschlafen sei, habe der 32-Jährige sich ins Zimmer geschlichen. Dort soll er der 23-jährigen Frau in den Intimbereich gefasst und sie zum Sex aufgefordert haben. Als diese ihn zurückwies, griff der Verdächtige nach Polizeiangaben zu einer Flasche und schlug sie dem noch schlafenden 37-Jährigen gegen den Kopf. Das leicht verletzte Opfer habe den Verdächtigen daraufhin derart geschlagen und getreten, dass der 32-Jährige floh und hilfesuchend auf die Straße rannte. Er musste schließlich im Krankenhaus behandelt werden.

