Schlägereien mit Bierkrügen und Tritten bei Schützenfest

Beim Schützenfest in Steinbach am Wald in Oberfranken ist es zu zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen mehrere Männer verletzt wurden. Die Täter schlugen mit Bierkrügen auf die Opfer ein und traten sie. Es werde wegen versuchter Tötung ermittelt, teilte die Kriminalpolizeiinspektion Coburg am Sonntag mit.

Der erste Vorfall ereignete sich demnach am Samstag um 5 Uhr auf dem Festgelände im Landkreis Kronach. Dort geriet ein 30-Jähriger mit fünf anderen Männern an einer Schnapsbar in Streit. Der 30-Jährige soll einem 21-Jährigen und einem 27-Jährigen jeweils mit einem Bierkrug ins Gesicht geschlagen haben. Der 27-Jährige verlor dabei zwei Zähne. Die anderen Männer sollen sich daraufhin mit dem Angreifer geprügelt haben. Alle Beteiligten erlitten Prellungen und Platzwunden am Kopf. Sie wurden in umliegenden Krankenhäusern versorgt.

Der zweite Vorfall ereignete sich nur 20 Minuten später. Ein 40-Jähriger soll laut Polizei von einer Gruppe Unbekannter angegriffen worden sein, die ihn ohne Grund gegen den Kopf schlugen und traten. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf, die in einem Krankenhaus behandelt wurde. Die Täter flohen.

