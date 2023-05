Schiri Fritz leitet BVB-Saisonfinale: Jablonski in Köln

Marco Fritz - Schiedsrichter Marco Fritz gestikuliert. - Foto: Tom Weller/dpa

Schiedsrichter Marco Fritz wird das Dortmunder Saisonfinale beim Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft leiten. Der 45 Jahre alte Referee wurde vom Deutschen Fußball-Bund für die Partie des BVB gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) angesetzt. Bei einem Sieg wäre der BVB zum neunten Mal Meister.

In dieser Saison war die Ansetzung von Fritz bei BVB-Spielen aber nur bedingt ein gutes Omen. So leitete der Schiedsrichter das Dortmunder 2:4 in der Rückrunde beim FC Bayern, auch beim 2:2 auf Schalke war Fritz der Mann an der Pfeife. Nur beim 6:0 gegen den VfL Wolfsburg gab es einen Dortmunder Sieg.

Das Spiel der zweitplatzierten Bayern beim 1. FC Köln pfeift derweil der Bremer Sven Jablonski, der in dieser Saison bereits beim 2:0 der Münchner bei der TSG 1899 Hoffenheim und beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt mit von der Partie war.

