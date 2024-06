Schiff kollidiert mit Kaimauer: Große Mengen Öl im Wasser

Polizei Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Schiff ist am Samstag auf dem Main in Unterfranken mit einer Schleusenmauer kollidiert. Dabei seien in großem Umfang Öl und andere Betriebsstoffe ausgelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Der Schiffsverkehr sei daraufhin eingestellt worden.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Schiff beim Einfahren in die Kleinostheimer Schleuse (Landkreis Aschaffenburg) mit einer Kaimauer kollidiert. Warum es genau zum Zusammenstoß kam, stand zunächst nicht fest. Die Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren vor Ort.

