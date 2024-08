Schiff beschädigt Schleusenbrücke - 172 Personen an Bord

Das Steuerhaus eines Ausflugsdampfers wird nicht eingefahren, das Schiff ist deshalb zu hoch für die Durchfahrt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Ein Fahrgastkabinenschiff ist in Riedenburg (Landkreis Kelheim) mit einer Schleusenbrücke zusammengestoßen, weil das Steuerhaus nicht eingefahren worden war. Der Ausflugsdampfer sei damit zu hoch für die Durchfahrt gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die 136 Gäste und 36 Mitarbeiter an Bord seien unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Nach ersten Schätzungen entstand am Schiff und auch an der Brücke insgesamt ein Schaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Mitarbeiter des Schiffes konnten dieses reparieren, sodass es die Fahrt Richtung Nürnberg fortsetzen konnte. Der Kapitän muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

