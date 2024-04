Ein Brand in einer Scheune hat in Babenhausen (Kreis Unterallgäu) einen Schaden von schätzungsweise rund 500.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Scheune am Samstag fast komplett zerstört, das zugehörige Bauernhaus wurde schwer beschädigt. Nachbarn und Passanten hatten das Feuer in dem alten, leer stehenden Gebäude bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240414-99-669482/2