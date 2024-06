Scheune brennt wohl wegen Blitzeinschlags: Rinder gerettet

Ein Blitzeinschlag soll ein Feuer in einer Scheune in Weismain im Landkreis Lichtenfels ausgelöst haben. In einem angrenzenden Stall befanden sich bei Brandausbruch am Donnerstag noch etwa 50 Rinder. Viele der Tiere erlitten nach Polizeiangaben Verletzungen, die meisten konnten aber nach und nach aus dem Stall gerettet werden. Zwei Rinder mussten jedoch auf Anordnung einer Amtstierärztin getötet werden.

Eine Zeugin hatte den Brand am Donnerstagnachmittag per Notruf gemeldet. Sowohl die Scheune als auch der Stall brannten komplett aus, ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohngebäude konnte die Feuerwehr aber verhindern.

Mehrere Menschen wurden leicht verletzt: Ein Mitglied der Feuerwehr wurde von einem Rind getreten, außerdem zogen sich ein Bewohner, ein Tierarzt und ein Feuerwehrmann leichte Rauchgasvergiftungen zu.

Die Löscharbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch, mehr als 250 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Der Schaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

