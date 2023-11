Bambi-Verleihung 2023 - Mads Mikkelsen, Schauspieler aus Dänemark, hält den Bambi in der Kategorie „Schauspiel International“ in seinen Händen. - Foto: Felix Hörhager/dpa

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen („Der Rausch“) widmet seinen Bambi seiner kleinen Enkeltochter. „Der ist für Dich“, sagte der 57-Jährige, nachdem er am Donnerstagabend in den Bavaria-Studios bei München in der Kategorie „Schauspiel International“ geehrt worden war. Der Bambi heiße genau so wie der Lieblingsfilm seiner Tochter - „und sie hat mir gerade eine Enkelin geschenkt“, sagte er.

© dpa-infocom, dpa:231117-99-978524/2