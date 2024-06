Schauer und Gewitter im Süden Bayerns erwartet

Erneut Regen in Südbayern - Eine Bayernfahne weht vor dichten Regenwolken im Wind. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Sonntagabend Schauer und Gewitter im Süden des Freistaates. Am Alpenrand könne es sogar zu örtlichen Unwettern kommen, so die Meteorologen. Heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter sei dort innerhalb kurzer Zeit möglich. Dazu könne es auch zu Hagel und starken Sturmböen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde kommen.

In der Südhälfte Bayerns erwarten die Wetterexperten Schauer und Gewitter. Vereinzelt seien auch schwere Gewitter und Starkregenfälle möglich. Der DWD rechnet an einigen Orten mit rund 20 Liter Regen pro Quadratmeter und stürmischen Böen mit bis zu 70 Kilometer pro Stunde.

