Scharfe Kriegsgranate am Inn-Ufer gefunden

Ein Passant macht eine gefährliche Entdeckung am Ufer des Inns. Kurz darauf rücken Spezialisten für Kampfmittelbeseitigung an.

Ein Spaziergänger hat direkt am Ufer des Inns im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) eine noch intakte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Passant meldete den Fund der sogenannten Mörsergranate am Mittwochmittag umgehend, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Handgranate sei demnach noch scharf gewesen und vermutlich vom Wasser an das Ufer hochgespült worden.

Die Polizei sperrte den Einsatzbereich ab. Der Sprengsatz wurde dann fachgerecht von einer Spezialfirma verladen und abtransportiert. Es wurde niemand verletzt. Etwa zwei Stunden nach dem Fund war der Einsatz beendet.

