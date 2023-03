Schaeffler kauft in Frankreich zu

Schaeffler - Vor dem Eingang des Schaeffler-Werks steht ein Schild mit dem Logo des Unternehmens. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Archiv

Der fränkische Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler stärkt seine Industriesparte und hat das französische Unternehmen Eco-Adapt übernommen. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Überwachung von Industriemaschinen an, um deren Lebenszeit zu verlängern und den optimalen Betrieb zu gewährleisten. Es sei die vierte Übernahme im Bereich der Industriesparte in einer Zeitspanne von etwa einem Jahr, sagte Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Lösung der Franzosen werte elektrische Signale aus und liefere daraus Daten, die für die Wartung von Maschinen entscheidend seien. Weltweit seien Millionen von Maschinen im Einsatz, deren Einsatz nicht technisch überwacht werde. Dies führe zu unnötigen Ausfällen oder Minderleistungen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte Rosenfeld. In Firmenkreisen geht man von einem zweistelligen Millionenbetrag aus.

