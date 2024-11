Schaden in Millionenhöhe bei Brand in Holz-Betrieb

In einem holzverarbeitenden Betrieb in der Oberpfalz bricht ein Feuer aus. Die Flammen greifen auf ein Nachbargebäude über. Wie kam es zu dem Brand?

Bei dem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb im oberpfälzischen Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer habe sich ersten Ermittlungen zufolge am Dienstagnachmittag durch einen technischen Defekt an einer Hydraulikpumpe in einer Industriehalle entzündet, teilte die Polizei mit. Dabei breiteten sich die Flammen auf ein Nachbargebäude aus. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend an. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang.

