SC Freiburg dank Gregoritsch in Europa League weiter

Fußball-Bundesligist SC Freiburg überwintert in der Europa League. Das Team von Trainer Christian Streich gewann am Donnerstag gegen Olympiakos Piräus mit 5:0 (4:0) und ist dadurch nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze der Vorrundengruppe A zu verdrängen. Angreifer Michael Gregoritsch glänzte mit einem Hattrick (3., 8., 36. Minute), auch Kiliann Sildillia erzielte in der ersten Halbzeit einen Treffer (42.). Im zweiten Durchgang traf noch Ritsu Doan (77.).

Zum Abschluss am 14. Dezember beim englischen Erstligisten West Ham United geht es für Freiburg um den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Einzug ins Achtelfinale.

