Saunabrand in Wiesbaden: Schwimmbad evakuiert

Feuerwehr - Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach einem Saunabrand ist ein Schwimmbad in Wiesbaden am Dienstagmittag geräumt worden. Es hätten sich eine 20-köpfige Schulklasse sowie fünf Erwachsene in dem Bad befunden, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt worden sei niemand. Die Badegäste mussten in ihrer Schwimmkleidung in die angrenzende Sporthalle laufen, dort sollten sie von Angehörigen abgeholt werden. Als Ursache des Feuers in dem Hallenbad im Stadtteil Mainz-Kostheim wird ein technischer Defekt vermutet. Es entstand nach ersten Erkenntnissen beim Starten der Sauna im Bereich des Ofens. Durch den Brand wurde starker Rauch verursacht, der durch das gesamte Gebäude zog.

