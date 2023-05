Feuerwehr - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei dem Brand einer Sauna in einem Augsburger Mehrfamilienhaus sind rund 100.000 Euro Schaden entstanden. Vermutlich habe ein technischer Defekt das Feuer am Montagabend ausgelöst, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand. Allerdings sei das Gebäude für die 19 Bewohner wegen giftiger Rußablagerungen nicht mehr bewohnbar.

