Sattelzug mit 25 Tonnen Schotter kippt um

Krankenwagen im Einsatz - Ein Sattelzug ist in einen Graben gerutscht und musste mit einem Bagger wieder ausgegraben werden. (Symbolbild) - Foto: Monika Skolimowska/dpa

Ein Lastwagen rutscht in Oberfranken in einen Graben. Ein Teil der Ladung landet auf einer Bahnstrecke.

Ein mit 25 Tonnen Schotter beladener Lastwagen ist in Oberfranken beim Abbiegen in einen Graben gerutscht und umgekippt. Der Sattelzug habe in Pommersfelden (Landkreis Bamberg) eine Kurve zu eng genommen und sei dabei zur Seite gekippt, teilte die Polizei mit. Ein Teil des geladenen Schotters sei dabei auf eine Bahnstrecke gefallen.

Die Feuerwehr habe den Fahrer befreit, der anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen sei. Der Sattelzug sei zuerst mit Hilfe eines Baggers ausgeräumt und anschließend abgeschleppt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf 100.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:250124-930-354381/1