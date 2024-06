Sattelzug fährt minutenlang rückwärts auf Autobahn

Ein Geisterfahrer ist mit seinem Sattelzug minutenlang rückwärts auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz gefahren. Aus noch unbekannten Gründen sei der 60-Jährige in der Nacht zum Dienstag bei Pfreimd oder bereits am Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald (Landkreis Schwandorf) in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten den Notruf gewählt und den Geisterfahrer gemeldet. Durch die Lichtsignale anderer Lkw-Fahrer bemerkte der Mann seinen Fehler. Er hielt schließlich auf dem linken Fahrstreifen an und legte den Rückwärtsgang ein.

Mehrere Minuten sei er dann rückwärts gefahren, bis er an der Anschlussstelle Pfreimd wieder die Autobahn verlassen konnte. Anschließend kontrollierten die Beamten den Falschfahrer. Dabei beschwerte er sich über die angeblich unzureichende Autobahn-Beschilderung.

© dpa-infocom, dpa:240611-99-356872/2