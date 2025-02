Sattelzug fährt in Stau bei Blockabfertigung - Fahrer stirbt

Die Blockabfertigung von Lastwagen in Österreich verursacht an der Grenze immer wieder kilometerlange Staus. Am Ende der Lastwagen-Schlange ereignet sich am Morgen ein folgenschwerer Unfall.

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 93 nahe der österreichischen Grenze auf das Ende eines Staus infolge der Blockabfertigung in Tirol aufgefahren. Der Fahrer des Lastwagens sei bei dem Unfall gestorben, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Lkw-Fahrer und ein Autofahrer seien leicht verletzt worden.

Ein 44-Jähriger war mit dem Sattelzug demnach „augenscheinlich ungebremst“ bei Brannenburg (Landkreis Rosenheim) auf das Stauende aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt. Hinterher sei noch ein Auto gegen den Lastwagen des Unfallverursachers gefahren.

Der Stau hatte sich nach Angaben der Polizei gebildet, weil die Behörden in Österreich im Rahmen der sogenannten Blockabfertigung nur eine bestimmte Zahl von Lastwagen pro Stunde über die Grenze fahren ließen. Wegen dieser Dosierungen kommt es auf der A93 in Oberbayern regelmäßig zu kilometerlangen Lastwagenstaus.

Zur Bergung der Unfallfahrzeuge wurde der Verkehr über eine Umleitungsstrecke am Unfallort vorbeigeleitet. Die Arbeiten dazu sollten laut Polizei bis zum frühen Montagnachmittag dauern.

© dpa-infocom, dpa:250203-930-363722/2