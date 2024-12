Sattelzug brennt aus - A70 seit Stunden komplett gesperrt

Am Vormittag gerät ein Sattelzug auf der Autobahn in Brand. Der Fahrer kann sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer ist schnell gelöscht, doch die Aufräumarbeiten dauern an.

Nach dem Brand eines Lkw ist die Autobahn 70 in Fahrtrichtung Schweinfurt seit Stunden komplett gesperrt. Der Sattelzug war am Vormittag auf der Autobahn bei Thurnau (Landkreis Kulmbach) in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Demnach werde als Ursache ein technischer Defekt vermutet.

Der Fahrer habe seinen LKW, der mit Teigwaren beladen war, noch rechtzeitig abstellen und aussteigen können. Der 49-Jährige wurde nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei brannte die Zugmaschine vollständig aus, ein Übergreifen der Flammen auf die Ladung konnte die Feuerwehr noch verhindern. Der Schaden belaufe sich auf rund 100.000 Euro.

Aufgrund der aufwendigen Reinigungsarbeiten ist die A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt seit mehreren Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Thurnau-West von der Autobahn abgeleitet. Ein Sprecher der Verkehrspolizei sagte am Nachmittag, dass noch nicht absehbar sei, wie lange die Vollsperrung noch dauern werde.

