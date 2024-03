Sandoz: Werkserweiterung in Kundl ermöglicht 40 Millionen mehr Penicillin-Packungen pro Jahr

Mit der Eröffnung der neuen Antibiotika-Produktionsanlage in der österreichischen Marktgemeinde Kundl (Kufstein) am Donnerstag, verfügt das Pharmaunternehmen Sandoz eigenen Angaben zufolge über das letzte große, voll integrierte Penicillinwerk in Europa. Mit Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro sei Sandoz in der Lage, den Bedarf von ganz Europa abzudecken, sagte Sandoz-Sprecher Christoph Bollenbach auf Anfrage der Mediengruppe Bayern. In Deutschland gibt es seit Monaten Lieferengpässe bei Antibiotika.