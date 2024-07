Samba-Festival will „Leben, Liebe, Vielfalt“ feiern

Südamerikanische Lebensfreude im Norden Bayerns - in Coburg steigt wieder das Samba-Festival mit Tanz, Trommeln und Gästen aus aller Welt.

Samba-Stars aus Brasilien, Tanzgruppen - und viele Gäste: In Coburg steigt am Wochenende wieder das Samba-Festival. Am Freitagabend soll es offiziell losgehen, bis Sonntag rechnen die Veranstalter mit etwa 200.000 Besucherinnen und Besuchern. 3000 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt treten in der Innenstadt auf - mit Musik, Tanz und Shows. „Feiern wir das Leben, die Liebe und die Vielfalt“, schrieb Veranstaltungschef Rolf Beyersdorf vorab ins Programmheft.

Speziell für die Samba-Szene bietet das Coburger Festival auch Workshops und Wettbewerbe. Seit 1992 findet in Coburg im Juli das Festival statt, Unterbrechungen gab es lediglich 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie.

© dpa-infocom, dpa:240712-930-171481/1