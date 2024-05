Salmonellen in Bärlauchgewürz: Produktrückruf

Die Firma Nova Taste ruft eine Charge einer Gewürzmischung zurück. Dabei handelt es sich um die Gewürzmühle „Wilde Kräuter“ mit der Chargennummer 0012882157, wie das Portal Lebensmittelwarnung.de am Mittwoch mitteilte. In der Zutat Bärlauch sei bei einer Stichprobe Salmonellenbefall festgestellt worden, so Nova Taste. „Trotz mehr als 400 befundloser Nachuntersuchungen wird gleichwohl aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes das vorgenannte Produkt zurückgerufen.“ Kunden dürften das Produkt auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückgeben.

Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich den Angaben nach einige Tage nach der Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich mit Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten zum Arzt gehen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen.

