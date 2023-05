Saison-Aus für Sabitzer bei Manchester United

Marcel Sabitzer - Marcel Sabitzer (r) von Manchester United gegen Marcos Acuna vom FC Sevilla. - Foto: Nick Potts/Press Association/dpa

Für Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer ist die Fußballsaison mit Manchester United beendet. Das teilte der englische Club am Montag mit. Die Bayern-Leihgabe hat sich eine Meniskusverletzung zugezogen, die einen Einsatz in den verbleibenden drei Premier-League-Spielen unmöglich macht. Auch das FA-Cup-Endspiel gegen Manchester City am 3. Juni wird der 29-Jährige versäumen.

Sabitzer, der im Januar auf Leihbasis vom FC Bayern München kam, hatte wegen Kniebeschwerden bereits die Partie gegen die Wolverhampton Wanderers (2:0) am Samstag verpasst, nachdem er im Spiel zuvor gegen West Ham United noch eingewechselt worden war. Im Sommer endet das Leihgeschäft.

In insgesamt 18 Einsätzen für Man United traf Sabitzer dreimal. Im Achtelfinale der Europa League gelang ihm ein Doppelpack gegen den FC Sevilla. Eine Trophäe aus England ist dem österreichischen Nationalspieler sicher. Im Februar gewann er mit Manchester United den Ligapokal.

