Säureaustritt in Milchwerk: Rund 130 Einsatzkräfte aktiv

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr über einen Säureaustritt in einem Milchwerk im Landkreis Bamberg informiert. Später sind rund 130 Einsatzkräfte vor Ort. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Säureaustritt in einem Keller eines Milchwerks in Zapfendorf (Landkreis Bamberg) sind zwei Personen leicht verletzt worden. Rund 100 bis 200 Liter Salpetersäure seien am frühen Morgen ausgetreten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Deswegen seien rund 130 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen. Die Polizei ging demnach nach einer ersten Einschätzung von einem technischen Defekt als Ursache aus. Die Gefahr betreffe nur den Keller, Anwohner seien nicht in Gefahr. Der Säureaustritt wurde der Leitstelle von Mitarbeitern vor Ort gemeldet.

