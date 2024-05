Säureangriff an der Haustür: 31-Jähriger schwer verletzt

Ein Unbekannter hat bei einem 31-Jährigen in Rosenheim geklingelt und ihm beim Türöffnen ein Säuregemisch ins Gesicht geschüttet. Der 31-Jährige wurde am Montag insbesondere im Bereich der Augen so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik nach München gebracht wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unbekannte hatte demnach eine Sturmhaube auf und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Das Bayerische Landeskriminalamt untersuchte die säurehaltige Flüssigkeit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

