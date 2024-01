Am Samstag tritt Popsängerin Leony aus Chammünster, einem Ortsteil von Cham, bei Schlag den Star live gegen Topmodel Stefanie Giesinger an und muss beweisen, dass sie viel mehr in petto hat, als nur eine schöne Stimme. Die Sängerin spricht über die bevorstehende Show, ihre Kontrahentin und neue Musik.