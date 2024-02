Saad schießt FC St. Pauli zum 3:2 gegen Verfolger Fürth

Der FC St. Pauli feiert einen wichtigen Sieg im Kampf um den Aufstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga. Beim 3:2 gegen Fürth gibt es neben allem Jubel um Tor-Held Elias Saad auch einen Schreckmoment.

Elias Saad hat dem FC St. Pauli im Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Verfolger SpVgg Greuther Fürth einen wichtigen Sieg im Aufstiegskampf beschert. In einer hochklassigen Partie erzielte der Stürmer am Samstag den Treffer zum 3:2 (2:2)-Endstand (81. Minute). Saad (30.) hatte schon in der ersten Halbzeit das 1:0 für den Tabellenführer markiert. Kurz darauf erhöhte Oladapo Afolayan (33.).

Die starken Fürther glichen durch Armindo Sieb (44.) und Simon Asta (59.) zwischenzeitlich aus. Durch den Erfolg hat der FC St. Pauli nach dem 20. Spieltag sechs Punkte Vorsprung auf Holstein Kiel und sieben auf die Fürther.

Das Spiel erfüllte alle Erwartungen. Vor 29.035 Zuschauern gehörte die erste halbe Stunde den Hamburgern, die noch am Dienstag das Pokal-Aus gegen Fortuna Düsseldorf hatten verkraften müssen.

Das Team von Trainer Fabian Hürzeler erspielte sich zahlreiche Torchancen. Nach einer unglücklichen Schussabwehr des sonst stark spielenden Fürther Schlussmanns Jonas Urbig traf Saad zur verdienten Führung. Unmittelbar nach dem Treffer detonierte ein Böller nahe der Spielerbank von St. Pauli, das Spiel wurde kurzfristig unterbrochen. Verletzte gab es nach Angaben des FC St. Pauli nicht, ein Verdächtiger wurde gefasst.

Die Hamburger ließen sich von dem Schreck nicht beirren, ein abgefälschter Schuss von Afolayan sorgte für die 2:0-Führung. Fürth wurde nach dem zweiten Gegentreffer aktiver, Sieb traf zum Anschluss, Asta in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich. In einer offenen Schlussphase stellte Saad den Sieg der Hamburger sicher.

© dpa-infocom, dpa:240203-99-858105/2