S-Bahnen nach Störung wieder auf Stammstrecke unterwegs

Pendler - Die Münchner S-Bahn war am Freitagmorgen von einer massiven Störung betroffen. - Foto: Lukas Barth/dpa

Ein defektes Stellwerk am Münchner Ostbahnhof sorgt mitten im morgendlichen Berufsverkehr für Probleme bei der Münchner S-Bahn. Zur Öffnung der Wiesn-Zelte gibt es aber gute Nachrichten.

Ein defektes Stellwerk am Münchner Ostbahnhof hat am Morgen weite Teile des S-Bahnverkehrs auf der Stammstrecke durch die Innenstadt lahmgelegt. Praktisch alle Linien waren betroffen, wie aus den Störungsmeldungen der Deutschen Bahn hervorgeht. Dort hieß es: „Bitte rechnen Sie mit hohen Verspätungen und Zugausfällen.“ Teilweise wurden Züge um die Innenstadt herumgeleitet, so die S8 zum Flughafen.

Kurz vor 10.00 Uhr, dem Zeitpunkt der Zeltöffnung auf dem Oktoberfest, meldete die S-Bahn München auf der Plattform X, dass die Stammstrecke wieder befahrbar sei. Das Stellwerk sei repariert. Bis auf die Linie S6 seien alle Bahnen wieder auf ihrer üblichen Route unterwegs. Verspätungen seien als Folge der Störung aber weiter möglich.

© dpa-infocom, dpa:240927-930-245022/2