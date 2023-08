S-Bahn-Verkehr in München weiter eingeschränkt

Regionalbahn - München - Reisende stehen im Hauptbahnhof München vor einer Regionalbahn. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Nach schweren Unwettern ist in München der S-Bahn-Verkehr weiterhin eingeschränkt. Einzelne Streckenabschnitte seien immer noch gesperrt, teilte der S-Bahn-Betreiber am frühen Freitagmorgen mit. «Auf der Stammstrecke und im gesamten S-Bahn Gesamtnetz ist mit Verspätungen zu rechnen.» Von Ausfall betroffen seien die S1 München Ost - Freising/Flughafen in beide Richtungen, die S2 Dachau - Altomünster, die S2 Markt Schwaben - Erding, die S3 Lochhausen - Olching, die S6 Gauting - Tutzing und die S-Bahnen der Linie S20. Teils sei ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet worden. Reisende wurden gebeten, sich vor der Abfahrt im Internet über ihre Verbindungen zu informieren.

© dpa-infocom, dpa:230825-99-951975/2