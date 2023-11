S-Bahn in München entgleist: Behinderungen auch für Züge aus Passau und Regensburg

Eine S-Bahn ist in der Nacht auf Donnerstag an einem Münchner Bahnhof entgleist - wie es dazu kam, war auch am Morgen noch unklar. Die Stammstrecke sei bis auf Weiteres gesperrt. Auch Züge aus Passau und Regensburg sind betroffen.









Keiner der 15 Insassen wurden bei dem Vorfall in der Nacht verletzt, wie Sprecherinnen der Bundespolizei und der Deutschen Bahn (DB) sagten. Demnach sprang kurz nach der Ausfahrt am Isartor das Drehgestell der S-Bahn aus dem Gleis. Der Zug sollte noch am Morgen geborgen werden. Eine Schätzung zum Schaden sowie weitere Details waren vorerst nicht bekannt.



Laut Fahrplaninformation der Deutschen Bahn sind auch mehrere Zugverbindungen, welche die Stammstrecke nutzen, betroffen. So zum Beispiel beim Regionalexpress und beim Alex von Regensburg nach München und beim Regionalexpress von Passau in die Landeshauptstadt. Laut Bahn„kommt es derzeit zu starken Beeinträchtigungen des Betriebsablaufs“.

− che/dpa