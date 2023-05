Feuerwehr - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. - Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Coburg hat einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Brand am Sonntagmittag niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach demnach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Zimmer in einer der Wohnungen in dem Haus aus. Die übrigen Wohnungen in dem Gebäude waren weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:230507-99-597473/2