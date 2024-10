Rund 270 Einsatzkräfte bei Großbrand in Recyclingfirma

Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab kommt es zu einer enormen Rauchwolke. Der Grund: ein Brand bei einem Abfallentsorger. Mehr als 250 Kräfte sind vor Ort.

Bei einem Großbrand im Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat es in der Lagerhalle eines Abfallentsorgers gebrannt. Nach rund einer Stunde war das Feuer in Steinfels bei Mantel nach Polizeiangaben am frühen Sonntagabend gelöscht. Demnach habe es eine enorme Rauchwolke gegeben. Die Bevölkerung sei via Warnmeldung dazu aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ein Mitarbeiter der Firma sei minimal verletzt worden. Die Ursache des Brandes sei bislang unbekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Laut Polizei sprach der Firmeneigentümer von einem Schaden im siebenstelligen Bereich. Dies sei jedoch bislang unklar und werde geprüft. Insgesamt seien 267 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, etwa von der Feuerwehr, dem Rettungsdienst sowie dem Katastrophenschutz.

