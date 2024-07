Rund 100 Liter Säure im Keller eines Milchwerks ausgelaufen

Feuerwehr - Nach einem Säureaustritt in einem Milchwerk in Bamberg sind rund 130 Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen. (Symbolbild) - Foto: Niklas Treppner/dpa

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr über einen Säureaustritt in einem Milchwerk informiert. Später sind rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Polizeisprecher äußerte inzwischen einen ersten Verdacht.

Bei einem Säureaustritt in einem Keller eines Milchwerks in Zapfendorf sind drei Mitarbeiter leicht verletzt worden. Rund 100 Liter Salpetersäure seien am frühen Morgen aus einem Tank im Keller ausgetreten, teilte die Polizei mit. Zu dem Betrieb im Landkreis Bamberg rückten deshalb rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Die Einsatzkräfte haben die Säure mit Wasser verdünnt und in die Kläranlage des Milchbetriebs gespült, so die Beamten.

Von der ausgetretenen Säure sowie die entstandenen Gase sei keine Gefahr für die Bevölkerung ausgegangen, erklärte die Polizei. Ein Sprecher ging in einer ersten Einschätzung am Morgen von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Der Rettungsdienst brachte die drei Menschen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Zunächst hatte die Polizei zwei Leichtverletzte gemeldet. Der Säureaustritt wurde der Leitstelle von Mitarbeitern vor Ort gemeldet. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

