Biathlon Weltcup Ruhpolding - Training - Franziska Preuß (Deutschland) in Aktion. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Mit der Staffel der Biathletinnen startet am Mittwoch der zweite Heim-Weltcup des Jahres in Ruhpolding. Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Franziska Preuß und Hanna Kebinger (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) wollen nach der Enttäuschung von Oberhof mit Rang fünf nun wieder die Podestplätze angreifen. Nicht dabei ist diesmal die angeschlagene Vanessa Voigt, die noch an einer Handverletzung laboriert.

